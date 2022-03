Acteur Jussie Smollett veroordeeld tot 150 dagen gevangenisstraf

Smollett, die bekend is van de serie Empire, beweerde in 2019 dat hij op straat in Chicago was aangevallen door twee mannen, die daarbij scheldwoorden voor homo’s gebruikten en „MAGA” zouden hebben geroepen, de afkorting van de slogan Make America Great Again. Dit was de verkiezingsleus van voormalig president Donald Trump.

Na uitgebreid onderzoek door de stad Chicago bleek echter dat de twee ’daders’, de broers Abimbola en Olabinjo Osundairo, van Smollett 3500 dollar hadden gekregen om hem in het zicht van een beveiligingscamera klappen te geven en een strop om zijn nek te hangen.

De rechter oordeelde donderdag dat de acteur „arrogant, egoïstisch en narcistisch” is geweest. Volgens hem heeft Smollett met zijn daden veel schade toegebracht aan echte slachtoffers van dergelijke misdrijven, die vaak moeite hebben om naar buiten te treden met hun verhaal. Ook zou hij enkel en alleen op aandacht uit zijn geweest en hoopte hij met zijn actie als een voorvechter van sociale gelijkheid te worden gezien.

Na de uitspraak verloor de acteur in de rechtbank zijn zelfbeheersing en begon hij tegen de rechter te schreeuwen. Smollett zei onder meer dat „als hij zou sterven in de gevangenis, dat niet door zelfdoding zal zijn.”

De 92-jarige grootmoeder van Smollett was aanwezig bij de uitspraak en beschuldigde de media ervan zijn zaak foutief te hebben weergegeven. Ze noemde haar kleinzoon „een strijder voor gelijkheid” en zei tegen de rechter dat hij haar ook naar de gevangenis kon sturen indien Smollett gestraft zou worden.