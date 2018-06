Saxofonist Phil Woods overleden

Het nieuws van zijn overlijden werd bekendgemaakt door het uitvaartcentrum in zijn woonplaats Stroudsburg in Pennsylvania.

De in 1932 geboren Woods studeerde eind jaren veertig aan de Manhattan School of Music en de meer prestigieuze Juilliard School of Music. Naam begon hij te maken toen hij in de jaren zestig bij het orkest van trompettist Dizzy Gillespie ging spelen. Zijn stijl is vaak vergeleken met die van Charlie Parker, maar had genoeg eigen karakter om het etiket van epigonisme te vermijden. Vanaf halverwege de jaren vijftig maakte hij ook vele tientallen platen onder zijn eigen naam.

Daarnaast werkte hij mee aan tal van popplaten. Zo is hij te horen op de hit Just The Way You Are van Billy Joel en droeg hij bij aan albums als Katy Lied van Steely Dan en Still Crazy After All These Years van Paul Simon.

Laatste optreden

Begin september speelde Woods in Pittsburg samen met het Pittsburgh Symphony Orchestra nog het befaamde With Strings van Charlie Parker. Bij die gelegenheid vertelde hij ook dat zijn longemfyseem was verergerd. Het zou zijn laatste publieke optreden zijn.

In 2010 stond Woods voor het laatst op het North Sea Jazz Festival, toen met het trio van pianist Rein de Graaff.