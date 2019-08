Liam Hemsworth reageert voor het eerst op stuklopen huwelijk

De Daily Mail Australia spotte Liam en vroeg hem naar zijn eerste reactie. „Je zult nooit begrijpen hoe dit voelt”, reageerde de 29-jarige acteur kort. „Ik wil er niet over praten.” Op foto’s is te zien dat Liam behoorlijk kapot lijkt van de breuk. Hij loopt met een bedrukt gezicht over straat.

Miley lijkt het ondertussen een stuk minder zwaar te hebben met de breuk. Zij werd afgelopen weekeinde zoenend betrapt met Kaitlynn Carter, de ex van The Hills-ster Brody Jenner. De twee zijn momenteel op vakantie in Italië. Liam en Miley waren nog niet eens een jaar getrouwd.

