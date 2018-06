Tom Hanks vol lof over Rita Wilson

De 58-jarige actrice ging in april onder het mes nadat bij haar borstkanker werd geconstateerd. Tom laat aan Amerikaanse weten dat het "fantastisch" gaat met de gezondheid van Rita.

"De manier waarop ze met die crisissituatie omging, maar ook met het onderwerp kanker was in mijn ogen ontzettend moedig en mooi", zegt Tom trots.

Hanks (59) noemt zichzelf een 'gelukkig man' als hij het heeft over zijn leven met Rita, met wie hij 27 jaar getrouwd is. Het geheim voor een lang huwelijk? "Doe geen domme dingen. Ik denk dat iedereen die in het huwelijksbootje stapt een heldhaftige daad verricht."