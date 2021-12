Antony Sher, de favoriete acteur van prins Charles, overleden

Sher werd beschouwd als een van de beste klassieke acteurs van zijn generatie. Bij de Royal Shakespeare Company vertolkte hij grote rollen als Macbeth en King Lear. Ook was hij te zien als Shylock in De koopman van Venetië.

Met zijn vertolking van de gebochelde Richard III in het gelijknamige stuk won Sher de prestigieuze Olivier Award. Behalve op het podium was de Britse acteur ook te zien in tientallen grote films, waaronder Shakespeare in Love, Mrs Brown en The Hobbit: The Desolation of Smaug.

Talloze grote namen uit de Britse theaterwereld spraken vrijdag op sociale media hun verdriet uit over het verlies van de veelgeprezen acteur.