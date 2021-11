Ali B over boze oom: ’Ik voel niet dat ik verantwoording naar hem heb af te leggen’

„Ik snap het vanuit hem”, vertelde Ali B maandagavond in de talkshow HLF8. „Kijk, het is een man die ik in veertig jaar drie keer heb gezien en in de meest erbarmelijke situaties van mijn leven was hij er niet, dus ik voel niet echt dat ik verantwoording naar hem heb af te leggen. Ik vind dat ik heel mooi over mijn vader heb gesproken en het heel eervol met hem heb afgesloten, met heel veel respect.”

Tiktok

In de documentaire Ali Bouali laat Ali B weten het moeilijk te vinden terug te kijken op zijn jeugd, die behoorlijk heftig is geweest nadat zijn vader het gezin had verlaten.

De oom van Ali B vindt dat de artiest in de docu ’een slecht beeld heeft gegeven’ van zijn vader. Op Tiktok ging de man behoorlijk tekeer. „Over mijn broer, om zo over hem te praten Ali B, dat is een schande”, aldus de oom. „En dan noem je je een moslim. Hoe haal je het in je hoofd. Met zoveel geld en dan zo’n documentaire te maken met vol leugens [sic]. Iedereen in de familie haat jou op dit moment. En iedereen praat erover, over jou, Ali. Wij zien jou op dit moment liever dood dan levend.”

„Wij als familie Bouali ontkennen alles wat je over ons familielid zegt. Het is onze broer. En jouw opa vervloekt jou vanuit Marokko, die vervloekt jou. Wat jouw opa heeft gezien, met zijn leeftijd van over de negentig jaar, Ali. Die mij om de paar dagen belt over jou. En wat er op jouw hoofd staat, dat moet je niet weten. Jij staat op nummer 1 als vijand van de Bouali’s op dit moment.” Volgens de man zal ’de familie verdere stappen ondernemen’. „Zodat jij die vieze documentairefilm van jou aan de kant moet doen. Vuile egoïst dat jij bent.”