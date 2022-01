President Joe Biden eert Betty White in tv-special

Ook actrice Drew Barrymore, zangeres Cher en comedian Tracy Morgan werken mee aan de special. Andere sprekers op de lijst zijn onder anderen Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon en Jay Leno. Over de precieze inhoud van het eerbetoon is nog niets bekendgemaakt.

White overleed op de laatste dag van 2021 in haar slaap. De actrice is vooral bekend door haar rol van Rose Nylund in de serie The Golden Girls, maar bleef tot in haar laatste jaren actief. Zo was ze in 2019 nog te horen in Toy Story 4.