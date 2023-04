Kylie Jenner ontkent dat haar hele gezicht is ’verbouwd’

Jenner denkt dat dat misverstand is ontstaan toen ze in 2015 - als 17-jarige - onthulde dat ze lipfillers had genomen, omdat ze onzeker was over haar natuurlijke lippen. „Daardoor denken mensen dat ik ontzettend onzeker was over mijn hele uiterlijk. Dat is niet waar; ik ben juist ontzettend zelfverzekerd en ik vond mezelf ook voor die fillers al cute.”

In een eerder interview met Paper Magazine zei Jenner ook al te balen dat mensen denken dat ze veel aan haar gezicht heeft laten doen. „Daar klopt helemaal niks van. Mensen begrijpen gewoon niet wat je met goede make-up en fillers kan bereiken.” Waar die fillers precies allemaal zitten, zei ze niet.

In 2018 maakte Jenner nog bekend al haar fillers te hebben verwijderd. Maar een jaar later was ze toch weer om.