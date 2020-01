Gevallen Carré-acrobate voor derde keer aan nek geopereerd

In haar bericht bedankt ze iedereen voor alle beterschapswensen die ze mocht ontvangen na haar val in de circuspiste, begin deze maand tijdens een voorstelling van het Wereldkerstcircus. Ze is in het ziekenhuis in goede handen, vindt ze. „Ik word geopereerd door de beste chirurgen van het land.” Ook schrijft ze: „Mijn hele familie omringt me en geeft me kracht. Daarnaast ontmoet ik alleen maar hele vriendelijke mensen die meeleven.”

Eerder deze week zei theaterproducent Henk van der Meijden dat de gezondheidstoestand van de circusartieste verder is verbeterd en dat ze weer meer gevoel heeft in haar benen ten opzichte van vorige week. Ze wil haar werk graag weer oppakken, zegt Van der Meijden.

Kristina Vorobeva vormt met haar man Rustem Osmanov het duo Sky Angels. Het duo zweeft in hun act aan riemen, die ze soms met hun handen, maar soms ook alleen met hun tanden vasthouden. Op vrijdag 3 januari ging het tijdens een voorstelling in Amsterdam mis. De artiesten vielen omdat een tand afbrak van Osmanov. Hij liep bij de val een hersenschudding op.