William en Harry willen beiden excuses: wie zet de eerste stap?

Nieuws

‘Waylon moest Jinek afzeggen van Bibi’

Máxima steelt de show tijdens haar werkbezoek in de Verenigde Staten, gezinsuitbreiding voor de koning van de rekstok Ebke Zonderland en zorgen om de gezondheid van Queen Elizabeth. In weer een nieuwe aflevering van de minipodcast Strikt Privé praten Evert Santegoeds en Jordi Versteegden je bij over...