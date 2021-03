Brengt rechtszaak Ghislaine Maxwell prins Andrew nog verder in het nauw?

Nog een paar maanden en dan moet Ghislaine Maxwell zich in de rechtbank verantwoorden voor haar vermeende wandaden. De socialite wordt verdacht van het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met misbruikmiljardair Jeffrey Epstein en diens entourage.

The Sun acht de kans groot dat Virginia Giuffre, de vermeende seksslavin van Epstein die claimt drie keer onder dwang seks te hebben gehad met prins Andrew, plaats zal nemen op de getuigenbank tijdens dit proces. Uit rechtbankdocumenten – die in handen zijn van de Britse krant – blijkt namelijk dat een foto van de hertog en Giuffre in Epsteins huis is opgevraagd als bewijsstuk.

Prins Andrew samen met Virginia Giuffre op de foto in het huis van Jeffrey Epstein. Ook Ghislaine Maxwell is rechts op het kiekje te zien. Ⓒ Getty Images

Mocht Giuffre inderdaad haar opwachting maken als getuige, dan is het aannemelijk dat ze haar claims over Andrew onder ede moet toelichten. Trekt zij de beerput over de prins dan nog verder open?

Het zou de zoveelste tegenslag voor Andrew zijn, die in 2019 noodgedwongen een stap terug deed uit het openbare koninklijke leven na zijn desastreus verlopen interview met BBC Newsnight. De hertog sprak met de BBC over zijn vriendschap met Epstein en ontkende daarin dat hij seks had gehad met de minderjarige vrouwen die de inmiddels overleden Amerikaan aan hem zou hebben voorgesteld. De ’bewijzen’ die de prins daarvoor aanleverde, werden door de vele kijkers als ongeloofwaardig beschouwd.

Ook de FBI heeft de prins al een tijdje in het vizier. De Amerikaanse politiedienst wil maar wat graag dat hij meewerkt aan hun onderzoek naar Epstein en Maxwell. De hertog zou tot nu toe geen gehoor hebben gegeven aan de oproepen van de FBI om te komen praten. Zelf blijft hij beweren dat hij dat wel degelijk heeft gedaan.

Overigens heeft Andrew altijd beweerd dat hij Virginia niet kent. De prins ontkent dan ook alle aantijgingen aan zijn adres. Ook bij het veelbesproken kiekje zet hij openlijk zijn vraagtekens. „Niemand kan bewijzen of die foto is bewerkt, maar ik kan me niet herinneren dat die ooit is gemaakt”, aldus de hertog.