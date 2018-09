Chrissy Teigen opgelucht na delen geheim

Dat vertelt ze aan E! News.

"Normaal gesproken krijg ik veel onzin van mensen via social media, maar de verhalen die we te zien kregen waren mooi om te zien", vertelt Teigen nadat ze eerder deze maand in de talkshow van Tyra Banks vertelde over dat het al jarenlang niet lukt om zwanger te worden. De vraag hoe het zat met de kinderwens van Teigen en haar man John Legend begon haar op te breken. "Het was fijn om het bekend te maken omdat het voelde alsof ik een geheim voor iedereen had. Dat voelde raar."

Nu het verhaal bekend is, is het afgelopen met de vervelende vragen. "Mensen vragen er vaak naar en het is een lieve vraag met goede bedoelingen, maar je weet niet waar een persoon doorheen gaat. Ik wilde eigenlijk zeggen: ik doe mijn best, maar het lukt maar niet." Mocht de vraag toch nog komen, dan heeft ze vanaf nu een helder antwoord: "Op een dag willen we kinderen en we doen er ons best voor."