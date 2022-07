Vincent Lindon moet als manager in de spiegel kijken

Un autre monde begint met een camera die traag langs fotolijstjes van betekenisvolle en intieme familiemomenten glijdt. Even later, bij een sessie met de echtscheidingsadvocaten van Philippe Lemesle (Lindon) en zijn vrouw Anne (een sterke Sandrine Kiberlain), wordt duidelijk dat dit gezinsgeluk tot het verleden behoort. Haar conclusie: zijn carrière heeft hun huwelijk geruïneerd. Hij kan daar weinig tegenin brengen.

Bezuinigingsronde

Intussen zit zijn baas in Parijs én het grote opperhoofd van de Amerikaanse holding Lemesle op zijn nek om nóg meer te produceren met nóg minder personeel. Daarvoor moet een plan op tafel komen én een lijst met mensen die ontslagen zullen worden. De zoveelste bezuinigingsronde in een bedrijf dat eigenlijk prima resultaten boekt, maar door het opschroeven van de rendementseisen steeds onveiliger is geworden en werknemers uitperst als citroenen.

Klem tussen de hamer van het hogere management en het aambeeld van een werkvloer die in opstand komt, wordt Phillipe Lesmesle gedwongen in de spiegel te kijken, Waar ligt zijn loyaliteit? Wie is hij eigenlijk worden? En wat heeft hij daarmee allemaal verloren? Vincent Lindon speelt die existentiële crisis mooi ingehouden uit, terwijl regisseur Brizé in zijn pakkend realistische drama ook de kijker tot bezinning dwingt: over een wereld waar winst alleen in geld wordt uitgedrukt en de menselijke maat niet langer telt.

✭✭✭✭ (vier uit vijf sterren)