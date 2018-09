Politie heeft handen vol aan Jason Derulo

Het begon met geklaag van buren rond 17.00 uur over parkeeroverlast, omdat er volgens TMZ tweehonderd auto's van Jasons gasten in hun buurt stonden geparkeerd.

De omwonenden belden daarna de politie over de geluidsoverlast. Die kwam en drong er bij de beveiliging op aan het lawaai aan te pakken. Maar twee uur later was het geluid nog net zo hard. Daarop kwam de politie terug om de Amerikaanse zanger van o.a. het recente nummer Cheyenne aan te spreken op de overlast.

De politie keerde nog een derde keer terug toen er in de buurt een vechtpartij ontstond onder feestgangers. De conclusie luidde: iedereen binnen op het feest had een geweldige tijd, iedereen buiten niet.