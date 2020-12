Mondkaploze Lil Pump voor leven geweigerd door vliegmaatschappij

Volgens een woordvoerder van de vliegmaatschappij vloog Lil Pump afgelopen zaterdag van Fort Lauderdale naar Los Angeles. Tijdens de vlucht werd hij verbaal zeer agressief tegen de crew, nadat hij erop gewezen werd zijn mondkapje te dragen. De rapper weigerde in te stemmen met de door JetBlue opgestelde regels, wat resulteerde in een telefoontje naar de politie, die klaarstond om hem op te vangen toen het vliegtuig in LA landde. De politie wilde geen verdere mededelingen doen over het vervolg, nadat Lil Pump aankwam.

In een, inmiddels verwijderd, Instagramfilmpje haalde de rapper flink uit naar de vliegmaatschappij. „Fuck JetBlue! Fuck them. Ik zal nooit, maar dan ook nooit, een mondkapje dragen”, aldus Lil Pump, die begin november nog in het nieuws kwam om openlijk zijn steun te geven aan Donald Trump, die destijds nog presidentskandidaat was. Hij ging mee tijdens Trumps laatste rally voorafgaand aan de verkiezingen. Ook Trump heeft zich maandenlang gekeerd tegen het dragen van mondkapjes.