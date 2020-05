Pretty Little Liars-actrice Sasha Pieterse is zwanger

Pieterse is vooral bekend als Alison DiLaurentis uit serie Pretty Little Liars. Eind 2015 kondigde ze aan dat haar vriend Hudson Sheaffer haar ten huwelijk had gevraagd. Woensdag vierden de twee hun tweede huwelijksjubileum en besloten hun babynieuws bekend te maken.

„We hopen dit lieve mensje in oktober te verwelkomen”, schrijft Pieterse bij een foto waarop Sheaffer haar babybuik zoent. „Vandaag zijn we twee jaar getrouwd en er is geen betere moment om onze blijdschap te delen dan op de dag dat onze levens voor altijd veranderden (de eerste keer dan). Moeder is mijn favoriete rol.”

De 24-jarige actrice kreeg een hoop felicitaties op haar post, onder meer van haar oud-collega’s van Pretty Little Liars. Lucy Hale liet weten: „Ik ben zo blij voor jullie!” en Ashley Benson schreef „Ik hou van jullie ik hou van jullie ik hou van jullie.” Troian Bellisario verklaarde helemaal in de wolken te zijn over het nieuws en dat de baby zich gelukkig mag prijzen met Pieterse en Sheaffer als ouders.