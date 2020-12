’Epstein mishandeld door bewaarders en afgeperst door medegevangenen’

Jeffrey Epstein zou door Efrain Reyes zijn omschreven als een ’goede celgenoot, die in zichzelf was gekeerd en veel tijd besteedde aan lezen’. Ⓒ Getty Images

De laatste gevangene die een cel heeft gedeeld met de omstreden Jeffrey Epstein is een dag na Thanksgiving overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Kort voor zijn dood zou de 51-jarige Efrain ’Stone’ Reyes uit de school zijn geklapt over de misstanden waar de misbruikmiljardair, die zichzelf in zijn cel van het leven beroofde, in de gevangenis mee te maken kreeg.