Kim Kardashian doneert miljoen aan Armenië

In een korte video op social media vertelt de realityster, wiens roots in Armenië liggen, dat haar gedachten bij ’de dappere mannen, vrouwen en kinderen’ zijn die getroffen worden door het vele geweld. „We moeten niet vergeten dat we, ondanks de afstand die ons scheidt, niet door grenzen worden beperkt. We zijn samen één Armeense natie”, zegt ze. Het geld dat ze doneert, gaat naar het Armenia Fund, dat zorgt voor humanitaire hulp in de regio. Het fonds regelt onder meer voedsel, onderdak en medische zorg voor de bevolking.

Kim moedigt haar volgers aan om ook geld te donderen of informatie over de situatie in het land te delen. „Alle kleine beetjes helpen”, zegt ze. „Laat dit onze meest succesvolle fondsenwerving ooit worden.”