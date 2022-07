Millie Bobby Brown verbreekt record met salaris

Millie Bobby Brown is vooral bekend door haar rol in de Netflix-serie Stranger things, maar het is de film Enola Holmes 2 die ervoor zorgt dat ze nu in een unieke positie verkeert. Volgens Variety ontvangt Brown maar liefst tien miljoen dollar voor haar rol in de film, het hoogste salaris ooit voor een acteur jonger dan twintig.

Voor haar rol in Stranger Things krijgt Brown overigens naar verluidt zo’n 300.000 tot 350.000 dollar per aflevering.