Nederlaag voor Johnny Depp in zaak tegen Amber Heard

SLAPP-zaken zijn gevallen waarbij personen of instellingen iemand proberen te intimideren or censureren door te dreigen met rechtszaken. In de regel gaat het om zaken waarbij de aanklagende partij weinig kans maakt om te winnen, maar hoopt dat de aangeklaagde uit vrees voor juridische kosten of angst om überhaupt voor een rechter te verschijnen zal toegeven.

Veel staten hebben speciale anti-SLAPP-wetgeving die dit soort procedures moet voorkomen. Depp had een motie ingediend waarin hij de rechter vroeg Heard te verbieden een beroep te doen op die regeling, maar de rechter wees dit donderdag af.

Huiselijk geweld

Depp en Heard scheidden in 2016. De actrice beschuldigt haar ex-man sinds die tijd van huiselijk geweld. De Pirates of the Caribbean-ster klaagde eerder Britse tabloid The Sun aan omdat die krant over de aantijgingen schreef en hem daarbij een 'wife beater' noemde. De rechter oordeelde dat er geen sprake van smaad, omdat hij twaalf van de veertien beschuldigingen bewezen achtte.

De nieuwe zaak draait om een ingezonden stuk dat Heard schreef voor de Washington Post, waarin ze zonder Depp bij naam te noemen uitweidde over haar ervaring met een gewelddadige relatie. Depp eist een schadevergoeding van 50 miljoen dollar. Heard is daarop ook een rechtszaak tegen hem gestart, waarin ze 100 miljoen eist.