Harry Styles hint op eigen parfum- en cosmeticalijn

De namen van Harry en zijn assistent Emma Spring staan vermeld als directeuren van heet bedrijf.

Fans reageren verheugd op het nieuws. „Oh mijn god, dit is te gek! Parfums en cosmetica, misschien wel een make-uplijn? Dit heb ik allemaal nodig in mijn leven”, aldus een fan. Een ander schrijft: „Dus daar is hij mee bezig in plaats van muziek maken, een heel ander project. Spannend, ik ben er heel benieuwd naar.”

Styles heeft sinds het uitkomen van zijn tweede soloalbum Fine Line in december 2019 geen muziek meer uitgebracht. Toch hebben fans er alle vertrouwen dat dat goed komt. „Misschien is hij momenteel wel van alles aan het schrijven en opnemen, maar weten wij dat niet. Dat wisten we ook niet bij zijn twee eerdere albums.”