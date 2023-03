Netflix maakt docuserie over zanger en ex-bajesklant Gary Glitter

De driedelige reeks gaat over het levensverhaal van Glitter en zijn veroordeling voor misbruik van minderjarige meisjes. In de serie komen onder meer journalisten aan het woord die de zanger jarenlang probeerden op te sporen om te zorgen dat hij zou worden gestraft. Zij vonden hem uiteindelijk in Azië en informeerden de politie. Het is nog niet bekend wanneer de docuserie uitkomt.

De zanger zat in 1999 enkele maanden vast voor het bezit van kinderporno. Glitter werd in 2015 veroordeeld tot zestien jaar cel. Begin vorige maand kwam de zanger, die vooral bekend is van de hit Rock 'n' Roll (1972), vervroegd vrij vanwege goed gedrag.