Hersentumor ontdekt bij moeder Taylor Swift

Hoewel de familie Swift de ziekte tot nu toe privé hield, vertelde Taylor in gesprek met Variety openhartig over de situatie. „Ze onderging chemotherapie en dat is al zwaar genoeg. Tijdens haar behandeling vonden ze een hersentumor”, legt ze uit.

„De symptomen van wat iemand doormaakt wanneer hij een hersentumor heeft, zijn niets zoals wat we ooit eerder hebben meegemaakt met haar kanker. Dus het is gewoon heel moeilijk voor ons als gezin geweest”, verklaart ze.

De zangeres heeft dan ook besloten haar traditionele tour, die gebruikelijk negen maanden duurt, in te korten om er voor haar moeder te kunnen zijn. „We weten niet wat er gaat gebeuren. We weten niet welke behandeling we gaan kiezen. Het leek ons op dat moment de beste keuze.”