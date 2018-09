Martine Bijl blij met rust

"Ze is blij dat iedereen zo rustig is en dat ze niet belaagd wordt", vertelde Albert Verlinde, algemeen directeur van Stage Entertainment, in WNL op zondag. Haar herstel gaat steeds beter en dat is te danken aan het snelle ingrijpen stelt hij.

"Het is redelijk stabiel. Ze zijn er heel erg op tijd bij geweest. Het heeft geholpen dat er in die eerste twee belangrijke uren hulp gekomen is." Donderdag werd al bekend dat Martine Bijl van de afdeling intensieve zorg is overgebracht naar een gespecialiseerde afdeling voor patiënten na een hersenaandoening. De presentatrice zou inmiddels bij kennis zijn.

Het programma Heel Holland Bakt, het programma van Omroep MAX dat Bijl presenteert, is zondagavond gewoon weer op de televisie is. "Ik weet dat ze het niet anders zou willen", besluit Verlinde. De opnamen van het huidige seizoen waren al achter de rug toen Bijl onwel werd.