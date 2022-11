Castleden Klokhuis wilden niet doorgaan na dood Gijs de Lange

In de aflevering van maandag was te zien hoe Wouter (Rogier in ’t Hout), Timo (Sergio IJssel) en Leonoor (Anniek Pheifer) vertrokken om op wereldreis te gaan. Het nieuwe team stond al klaar om de werkzaamheden over te nemen. De nieuwe chef Heleen wordt gespeeld door Maria Kraakman. Peggy (Sarah Janneh) is redacteur techniek en wetenschap en Rop Verheijen is te zien als Luuk, redacteur mens en dieren. Vanaf maandag is ook Sidar Toksöz voor het eerst te zien, als Rodîn, redacteur dingen en fabrieken.

De Lange overleed op 25 mei na een kort ziekbed. Hij was decennialang betrokken bij Het Klokhuis. De acteur werd in eerste instantie bekend door zijn optredens als de ’vieze kok’ Alberdink Thijm in het jeugdprogramma. Later kreeg hij een nieuwe rol, die van Ben Kokkelman.