Ilja Gort: ’Ik ben stiekem getrouwd’

AvroTros beboet voor kleding Ilja Gort

Het Commissariaat voor de Media legt AvroTros een boete op van 10.000 euro vanwege het overtreden van de Mediawet. In een aflevering van het programma Gorts Wijnkwartier in juni 2018 droeg presentator Ilja Gort een T-shirt dat ook in zijn eigen webshop te koop was. Daarmee was er sprake van een „ver...