Roxeanne Hazes sleept moeder voor rechter om erfenis Hazes senior

Dit blijkt ook uit documenten die in het bezit zijn van weekblad Privé, dat vorig jaar contact zocht met Rachel Hazes om duidelijkheid te krijgen over bepaalde zaken die in deze papieren zijn opgenomen.

Roxeanne heeft het kort geding samen aangespannen met de persoon die na het overlijden van Hazes senior in 2004 testamentair bewindvoerder was

In een verklaring laten zij weten het te betreuren dat het nieuws van het kort geding in de media bekend is geworden. Zowel de advocaat van Roxeanne als de advocaat van Rachel geven aan niet te willen reageren op de zaak.