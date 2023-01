’Roxeanne sleept moeder Rachel voor de rechter om erfenis’

Het entertainmentprogramma meldt dat Roxeanne onlangs een kort geding tegen haar moeder heeft aangespannen. Wat er precies speelt, is vooralsnog niet duidelijk.

Via haar woordvoerder Bernard Tomlow laat Roxeanne aan RTL Boulevard weten dat er al maandenlang een conflict speelt. „Achter de schermen, buiten de media en zonder procedures is geprobeerd om opheldering te krijgen over een aantal relevante zaken. De gang van zaken is al verdrietig genoeg en dat dit niet onderling opgelost kan worden, is schrijnend. Helaas blijft, gezien de gedane onderzoeken, er niets anders over dan dat de rechter de knoop doorhakt, hoezeer ook geprobeerd is om dit te voorkomen.”

Zowel de advocaat van Roxeanne als de advocaat van Rachel geven aan niet te willen reageren op de zaak.