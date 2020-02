All Together Now zwaait af met 875.000 kijkers

De zaterdagavond van RTL 4 trok iets meer kijkers dan vorige week. All Together Now scoorde vorige week nog 782.000 kijkers. Wie ben ik? ging van 782.000 naar 846.000 kijkers.

De absolute heerser van de zaterdagavond was wederom NPO met Wie is de mol?, het best bekeken programma van de dag. Ruim 2,3 miljoen 'molloten' kropen voor de televisie. Het napraatprogramma Moltalk moest met 503.000 kijkers net als vorige week flink inleveren omdat het vanwege het schaatsen op NPO 3 pas later op de avond werd uitgezonden op NPO 1.

SBS6 trok iets aan met 836.000 kijkers voor Deze quiz is voor jou en 477.000 voor De alleskunner.