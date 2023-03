Martijn Lakemeier: ’Rol Willem-Alexander is grootste uitdaging tot nu toe’

„Het is de grootste uitdaging van alle rollen die ik tot nu toe gespeeld heb. Niet alleen omdat ik iemand speel die nog leeft, maar ook omdat hij de koning is en iedereen hem kent”, zegt Lakemeier (29). „Tegelijkertijd probeer ik die druk heel erg los te laten en niet te veel bezig te zijn met bepaalde verwachtingen of om een bepaalde imitatie neer te zetten van Willem-Alexander.” Dat laatste lijkt hem niet interessant. „Ik denk dat het veel boeiender is om bezig te zijn met wat er ín iemand om gaat en dat zo goed mogelijk neer te zetten. We maken een fictie-serie dus voor een deel zit daar ook de vrijheid om invulling te geven aan momenten die zich buiten het zicht van de camera’s hebben afgespeeld.”

Behalve als een uitdaging, ziet Lakemeier zijn rol in de zesdelige Videolandreeks ook als een verantwoordelijkheid. „Ik zou het ook heel spannend vinden als iemand míj zou moeten spelen”, lacht de acteur die bekend is van rollen in onder meer De Oost, Hollands Hoop en Oorlogswinter. Voor zijn rol in die laatste film won hij in 2009 als jongste acteur ooit een Gouden Kalf voor Beste Acteur.

De opnames van de serie starten in juni van dit jaar, waarna de reeks in 2024 te zien zal zijn. Het draaien van de serie begint in New York, waar de scènes worden opgenomen uit de tijd waarin Máxima als bankier op Wall Street werkte. Daarna zullen cast en crew, inclusief zijn Argentijnse tegenspeelster Delfina Chaves, die Máxima speelt, nog neerstrijken in Argentinië, Spanje, België en natuurlijk Nederland. „Ik kijk er erg naar uit om op al die locaties te mogen draaien. Dat is een privilege, en opnieuw, een uitdaging.”