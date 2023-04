Herseninfarct hoofdoorzaak dood Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie

De dood van de zangeres kwam volgens de lijkschouwer ook door een bilateraal nierinfarct en hartritmestoornissen. McVie kampte bovendien ook met uitgezaaide kanker waarvan niet duidelijk was waar de cellen precies vandaan kwamen.

Ten tijde van het overlijden van de zangeres liet de band weinig los over een mogelijke doodsoorzaak. Er werd alleen gezegd dat McVie was overleden na een kort ziekbed. In een interview met Rolling Stone zei de zangeres vorig jaar juni dat ze ’in vrij slechte gezondheid’ verkeerde en last had van ’chronische rugpijn’.