Monica Geuze panellid in nieuw seizoen The masked singer

Geuze deed in het vorige seizoen zelf mee aan het programma. „Af en toe krijg je een opmerking die waarschijnlijk helemaal niet lullig bedoeld is van het panel, maar die dan wel toch best wel hard aankomt, omdat je keihard je best staat te doen in dat pak”, reageert de influencer en presentatrice tegenover RTL Boulevard. „Ik denk dat ik wat empathisch vermogen mee heb voor de mensen die in dat pak zitten.”

In het programma gaan vijftien bekende Nederlanders, verkleed in indrukwekkende pakken, zingend en dansend de strijd met elkaar aan. De panelleden moeten net als in eerdere reeksen achterhalen welke BN’ers er schuilgaan in de pakken. In het vijfde seizoen werkt het wel iets anders. Er zullen niet langer twee teams zijn, maar elk panellid raadt voor zichzelf. De nieuwe reeks van The Masked Singer wordt vanaf 10 november uitgezonden bij RTL 4.