Sabia Engizek met de billen bloot?

Dat zou betekenen dat Sabia - wellicht letterlijk - met de billen bloot zal gaan. Na de aankondiging van haar zwangerschap, vervolgens haar breuk met Rafael en als laatste bizarre ontwikkeling dat de voetballer babybewijs wil zien, zit daar volgens OK! genoeg materiaal in voor een show.

En die zou als de plannen doorgaan worden gemaakt voor de Nederlandse tv, zo zegt een insider in het Duitse blad. Er wordt zelfs gerept dat, in het verlengde daarvan, een verhuizing naar ons land tot de mogelijkheden zou behoren.

Maar of dat nu echt zo aantrekkelijk is? Sabia woont al jaren in Hamburg, waar haar kinderen op school zitten en zij kennissen heeft. En ook in Nederland zal de ex van Rafael en van Khalid Boulahrouz alle ogen op zich gericht zien. Er was ook sprake van dat de 37-jarige Sabia zich had aangemeld voor het (Duitse) Big Brother-huis. Daar zou nog over worden gepraat.