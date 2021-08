’Prins Bernhard heeft spijt van brief aan Chef’Special’

Dat vertelde Humberto donderdagavond in zijn talkshow op RTL 4. „Die brief had nooit verstuurd mogen worden”, vindt Bernhard volgens Humberto. Ook zou de prins zijn excuses aan willen bieden en graag met de band willen praten.

Daar heeft Chef’Special niet per se behoefte aan, reageerde Joshua aan de talkshowtafel. Volgens de zanger is de prins slechts ’een vehikel’ en is de woede vooral gericht aan de politiek omdat de evenementensector al zolang stil ligt. „Al twee jaar lang zitten wij als het braafste jongetje van de klas toe te kijken. We mogen niet spelen.”

Een medewerker van de organisatie van de Formule 1 in Zandvoort, het circuit waarvan de prins mede-eigenaar is, had Chef’Special mede namens Bernhard gevraagd gratis op te treden tijdens de Dutch Grand Prix. Zanger Joshua Nolet, die vanwege de coronapandemie al tijden niet kan optreden, uitte woensdag in een video op Instagram zijn ongenoegen over de uitnodiging.