Wesley zegt Oranje af als Yolanthe moet bevallen

Dat vertelde hij in een interview met SBS6. "Als het moet dan blijf ik hier."

Yolanthe moet volgende maand bevallen en wil dat in Istanbul doen. "Het is wel te hopen dat ik erbij ben", vertelt Wesley. "We hebben ook nog een interlandperiode precies in de fase, dus dat wordt nog tricky." Oranje heeft op 10 oktober een uitwedstrijd in Kazachstan, op 13 oktober moet het Nederlands elftal in Amsterdam aan de bak tegen Tsjechië.

Als Wesley moet kiezen tussen spelen of bij Yolanthe blijven als zij op het punt staat te bevallen, blijft de voetballer bij zijn echtgenote. "Dat is duidelijk. Maar tegenwoordig kunnen we zo veel dingen doen."

Wesley maakte Yolanthe's zwangerschap in maart wereldkundig door tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Turkije met de bal onder zijn shirt en een duim in zijn mond over het veld te lopen. Onlangs vertelde het paar in Linda's Zomerweek dat het hen veel moeite koste in verwachting te raken. Het kindje wordt het eerste voor het stel, dat in 2010 trouwde. Sneijder heeft al een zoontje van negen jaar, Jessey, uit het huwelijk met zijn jeugdliefde Ramona.