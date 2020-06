Sappige schandalen rond berucht boulevardblad

De documentaire Scandalous van Mark Landsman duikt in de geschiedenis van dit beruchte boulevardblad.

Ongelukken kijken! Daarmee begon in de vroege jaren vijftig het succes van de National Enquirer onder leiding van de nieuwe uitgever/eigenaar Generoso Pope. Later kwam de focus te liggen op beroemheden. Voor exclusieve foto’s en verhalen werd stevig betaald, net als voor tips. Journalistiek omstreden, maar wel effectief.

Zo wisten ze een neef van Elvis zover te krijgen een foto te maken van The King in zijn kist. Een beeld dat prompt de voorpagina van de Enquirer haalde. Vanaf het moment dat eind jaren 80 het gerucht ging dat de democratische presidentskandidaat Gary Hart een affaire had, werden ook politici tot doelwit verklaard. Omdat het publiek daar eveneens van bleek te smullen.

O.J. Simpson

Dat de speurneuzen van National Enquirer en hun diepe zakken ook daadwerkelijk konden leiden tot belangwekkende onthullingen, bleek eind jaren 80 in de moordzaak tegen O.J. Simpson. Het blad leverde bewijs aan dat cruciaal bleek bij zijn veroordeling. Al verdween de zo gekweekte goodwill in 1997 als sneeuw voor de zon na de dramatische dood van prinses Diana. Zeker toen George Clooney de toenmalige hoofdredacteur er publiekelijk van betichtte bloed aan zijn handen te hebben.

Praathoofden en kleurrijke feitjes wisselen elkaar in Landsmans nogal traditionele documentaire, die ook duidelijk maakt dat links en rechts vroeger evenveel te vrezen hadden van The Enquirer. Dat veranderde echter onder David Pecker, mede ingegeven door zijn warme relatie met Donald Trump. Die partijdige ommezwaai doet zelfs (voormalige) Enquirer-medwerkers de wenkbrauwen fronsen. Omdat hun sappige, goedverkochte roddelblad van weleer nu vooral een bot politiek wapen met een sterk gedaalde oplage is geworden.

✭✭✭