Lange Frans: ’De volgende geef ik ook een knal voor z’n harses’

In PodBast gaat de 39-jarige Frans terug naar de tijd waarin hij ’vaak negatief in het nieuws kwam’. Wanneer er wordt gerefereerd aan het ijsblokjesincident, zegt de rapper: „De media is de media. En de kranten moeten volgeschreven worden. Ik heb iemand op z’n bek geslagen, omdat ie een ijsblokje naar m’n hoofd gooide. Ik vind nog tot de dag van vandaag dat ik niks heb fout gedaan. Sterker nog, als morgen weer iemand een ijsblokje naar mijn hoofd gooit, schop ik ’m ook voor z’n... geef ik ’m ook een knal voor z’n harses”, aldus de hiphopartiest die met Baas B drie weken op één stond met Zinloos, een lied over herhaaldelijke gevallen van zinloos geweld.

Frans legt de schuld nog steeds bij de gooier van het ijsblokje. „Ik vind dat als je aan het werk bent, dat je dan niet ijsblokjes naar iemands hoofd gaat gooien. Punt. Op dat moment sta je in een spotlight, waarin alles wat je doet groter wordt gemaakt dan dat het is. Dat moet je je wel realiseren, maar veel meer dan die realisatie is het niet. Ik had toen schijt en ik heb nog steeds schijt wat men van mij vindt.”

Lange Frans moest destijds naar aanleiding van het incident een boete betalen van 300 euro.