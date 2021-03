Moeder Monique klaar met André Hazes: ’Neem hem nooit meer terug’

Monique wordt overladen met steunbetuigingen sinds zij in een emotioneel bericht bevestigde dat André haar wederom heeft verlaten. Ook haar moeder, Annemarie, kan het niet laten te reageren. Ze haalt daarbij flink uit naar haar voormalige schoonzoon.

„Wat ben ik trots op jou, dat jij mijn dochter bent. Je bent een fantastische moeder en een sterke vrouw. Beloof me één ding, neem hem noooooit meer terug. Alleen maar liefde voor jou”, reageert ze onder het bericht.

Roze wolk

„Met een gebroken hart moet ik bevestigen dat André er wederom voor heeft gekozen bij zijn gezin weg te gaan. Het afgelopen jaar was het gelukkigste jaar van onze zeven jaar samen. Vanaf 12 december zaten wij op een roze wolk en daar heb ik tot aan twee weken geleden opgezeten. De keuze van André om bij ons weg te gaan is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen”, bevestigde Monique woensdag.

André kwam donderdag met verklaring over de breuk waarmee hij tevens hintte op een mogelijke nieuwe liefde. „Binnen mijn relatie heb ik – om aan de verwachtingen van Monique te kunnen voldoen – geprobeerd alles te zijn wat ik niet ben. En dat is me uiteindelijk opgebroken”, legt hij uit. Hij zegt tijdens alle ’ups en downs’ steun te hebben gevonden bij de familie Van Soelen waardoor hij ook ’heel goed bevriend’ is geraakt met Sarah. „Dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan, sluit ik niet uit.”

André en Monique waren sinds vorig jaar februari weer bij elkaar, nadat de zanger enkele maanden een relatie met Bridget Maasland had. Het afgelopen jaar leken André en Monique gelukkiger dan ooit. In december maakten de twee bekend dat ze wilden gaan trouwen.