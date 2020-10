Brigitte Heitzer en René van Kooten samen in intieme setting

Brigitte Heitzer en René van Kooten: „We gaan niet wachten op dingen die niet door kunnen gaan.” Ⓒ Foto Roy Beusker

Het constante gevoel van onzekerheid probeert Brigitte Heitzer te negeren. „Niemand weet waar we aan toe zijn en dat slurpt energie.” Juist daarom is de musicalactrice extra dankbaar voor de voorstelling Brigitte Heitzer en René van Kooten doen het samen. „We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.”