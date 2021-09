Dochtertje voor Maxime Meiland

Het halfzusje van Claire is afgelopen dinsdag geboren. Bij een reeks foto’s op Instagram schrijft de 25-jarige Maxime: „Daar is ze dan, onze lieve Vivé. Negen maanden lang hebben we met smart op je gewacht, en nu ben je dan ook eindelijk bij ons. Je zult van ons alle liefde krijgen, net zoals je grote zus; die nu al niet meer zonder jou kan.”

Maxime en de 29-jarige Leroy zijn inmiddels ruim een jaar samen. De twee leerden elkaar kennen tijdens de opnames van Chateau Meiland, waar Leroy als cameraman werkte. In het nieuwe seizoen van de SBS6-realityserie maakt Leroy ook zijn opwachting vóór de camera.

De jongste dochter van Martien en Erica Meiland maakt dit najaar haar opwachting in een nieuw seizoen van het tv-programma Vier handen op één buik. Maxime is een van de bekende moeders die in dit programma aanstaande tienermoeders bijstaan tijdens hun zwangerschap.

„Ik doe mee, omdat ik zelf jong, ongepland moeder werd. Hierdoor denk ik dat ik de aanstaande moeder goed kan steunen en waardevol advies kan geven. Jong moeder worden is namelijk erg pittig, maar ook heel mooi!”