Ouderschap met vallen en opstaan in ’Zwanger & Co’

Wat: romantische komedie

Regie: Johan Nijenhuis

Met: Lieke van Lexmond, Waldemar Torenstra, Bo Maerten

Worstelen

In deze nieuwe romkom is Merel zeker niet de enige die worstelt met het (aanstaande) ouderschap. Zo spelen Bo Maerten en Manuel Broekman een jong feestkoppel dat plotseling tegen een nieuw leven aankijkt, inclusief een bemoeizuchtige schoonmoeder (Maaike Martens) die tevergeefs zelf nog zwanger probeert te raken. En dan is er Merels vader Piet, een workaholic die ook zijn nieuwe vrouw een carrière gunt en dus voor hun jonge kindje moet zorgen.

Flauwe slapstick

Vooral die laatste lijn zorgt voor een aantal leuke scènes tussen Thom Hoffman en zijn piepjonge tegenspelertje. Makkelijk is het niet om een peuter te regisseren, maar Johan Nijenhuis slaagt er met vlag en wimpel voor. Deze romkom voelt - ondanks de soms wat flauwe slapstick - sowieso een stukje frisser en oprechter dan Marokkaanse bruiloft, die Nijenhuis onlangs uitbracht. Wellicht is dat ook te danken aan de inbreng van scenarist Jacqueline Epskamp (Weg van jou, Gek van geluk).

Jammer blijft wel dat Nijenhuis vaak net te veilig blijft in zijn keuzes. Een spannend of dramatisch moment wordt altijd snel weer weggepoetst met een vette lach. Prima vermaak, maar er had wellicht net iets meer ingezeten.

✭✭✭ (3 uit 5)