Jan Dulles herdenkt vorig jaar overleden dochtertje Donna

Jan schrijft dat hij al een tijd met diverse vragen tobt. „Waarom moest ons dit overkomen? Heeft de dood betekenis? Of is het gewoon een ongeluk… het absolute ‘niks’? Dat is wat ik me al een jaar lang afvraag. Is er een hemel waar vanuit jij volgt wat wij doen? Heb jij het daar goed? Kun jij daar lachen met je mooie ogen als je ziet dat hier een zusje van jou is geboren?”

Bekijk ook: Zo gelukkig zijn Jan Dulles en zijn gezin met Lina

Ook zegt hij een dubbel gevoel te hebben sinds de geboorte van zijn dochtertje Lina vorige maand. „Lina is geboren omdat jij er niet meer bent. Dat is een dubbel gevoel dat niet zomaar went. De tijd draait weer… maar anders. Langzamer. We denken aan jou. Elk uur van de dag.”