Harry Potter-actrice heeft helemaal niks met de franchise

De BAFTA-winnares deed de uitspraken in een videobericht aan een Harry Potter-fan via de app Cameo, waarmee fans tegen betaling een gepersonaliseerd videobericht van een beroemdheid kunnen ontvangen.

„Ik begrijp dat jij een grote Harry Potter-fan bent. Weet je wat? Ik ben dat niet”, zegt ze volgens The Sun in de video. „Ik ben er niet tegen, ik heb er gewoon niks mee. Ik heb nooit de boeken gelezen en de films gezien. Ik cash gewoon het geld als het binnenkomt en daar ben ik heel dankbaar voor.”

De 79-jarige actrice stak haar desinteresse niet echt onder stoelen of banken. „Ik weet zeker dat de wereld van Harry Potter een goede wereld is, alleen is het niet die van mij. Dus ik hoop dat je begrijpt dat ik - ook al speel ik het afdelingshoofd van Hufflepuff - echt niet wil praten over Harry Potter.”