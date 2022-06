Holland Festival bestaat 75 jaar

is samen met de Duitse theaterregisseur Nicolas Stemann bovendien associate artist van deze 75e editie van het festival. Dat betekent dat zij niet alleen te zien zijn met eigen werk, maar tevens betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van een deel van de programmering van het Holland Festival.

Van Stemann is Der Besuch der alten Dame te zien, een voorstelling waarin slechts twee acteurs alle rollen van deze Zwitserse klassieker over schuld en boete op zich nemen. Tevens is van zijn hand Contre-enquêtes te zien, een voorstelling naar het boek Moussa of de dood van een Arabier van Kamel Daoud, waarin de naamloze Arabier die in Camus’ De vreemdeling wordt vermoord, een naam krijgt.

Klassieker

De Portugese regisseur Tiago Rodrigues brengt met eenvoudige middelen de klassieker De Kersentuin van Tsjechov. Hierin is te zien hoe Ljoebov, gespeeld door de bekende Franse actrice Isabelle Huppert, terugkeert naar haar familielandgoed dat op het punt staat verkocht te worden vanwege schulden.

Maar er is bijvoorbeeld ook een speciaal eerbetoon aan Hans van Manen, de Nederlandse topchoreograaf die deze zomer negentig wordt. Want het mag dan een internationaal festival zijn met dans- theater- en muziekproducties van over de hele wereld, er zijn zeker ook Nederlandse voorstellingen te bewonderen. Zo speelt toneelgroep Amsterdam (voorheen De Warme Winkel) bijvoorbeeld Casting, keert The Nation kort terug en is A Play for the Living in a Time of Extinction te zien met o.a. Joy Wielkens.

Info: hollandfestival.nl