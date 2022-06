’Weggestuurde’ Babette van Veen maakt alweer rentree in GTST

Van Veen, die al in de eerste aflevering in 1990 te zien was, hoorde vorig jaar dat ze uit de serie werd geschreven. In december werd de laatste aflevering uitgezonden waarin ze nog te zien was. Dat ze nu alweer terugkeert, zag ze daarom echt niet aankomen, vertelt ze aan RTL Boulevard. „Ik had mijn spulletjes gepakt, ik had afscheid genomen. Ik heb een borrel gehad, een etentje gehad, een gouden horloge gehad. En ik ben weggegaan”, aldus Van Veen, die een tijdje na haar afscheid plots een mailtje kreeg met de vraag of ze wilde komen „praten.” „Natuurlijk wilde ik dat!”

Het is niet duidelijk hoe lang Van Veen mag blijven. „Ik kan wel zeggen dat ik niet vandaag of morgen weg ben. Verder moet er gekeken worden wat ze willen met het personage.”

’Tikkeltje beledigd’

Van Veen maakte na haar gedwongen vertrek duidelijk kenbaar dat ze het jammer vond dat ze niet verder mocht. In de media liet ze destijds weten dat ze „een tikkeltje beledigd” was dat ze uit de serie werd geschreven.

Ook werd onthuld dat acteur Kees Boot een rol krijgt in GTST. Hij speelt de nieuwe huisarts van soapdorp Meerdijk.