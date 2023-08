Ook Eva Simons en Irene van de Laar in Expeditie Robinson

Eerder op de dag werd al bekend dat onder anderen influencer Jamie Vaes, journalist Frits Wester, model Chelsey Weimar, presentatrice Iris Enthoven, acteur Hassan Slaby, actrice Roosmarijn Wind en acteur Guido Spek meedoen aan het 23e reguliere seizoen van het survivalprogramma.

Ook auteur Roberta Pagnier, presentatrice Krista Arriëns, acteur Willem Voogd, lifestylecoach Radmilo Soda, presentatrice Iris van Lunenburg, roeister Ilse Paulis, verslaggever Mark Baanders, acteur Armand Rosbak en stand-upcomedian Jochen Otten doen mee.

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson start op zaterdag 2 september bij RTL 4. Een dag later is de tweede aflevering te zien. Daarna wordt Expeditie Robinson wekelijks op zondag uitgezonden. De presentatie is in handen van Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers.