Wordt DELPHINE nu ook PRINSES?

Het kostte jaren van bloed, zweet en tranen maar gisteravond kwam voor Delphine Boël de langverwachte erkenning: ze is inderdaad de dochter van de Belgische koning Albert. Hij geeft dat nu zelf ook toe. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het sloeg in als een bom, gisteravond in België. Daar maakte KONING ALBERT - vorst van 1993 tot en met 2013 - via zijn advocaat bekend inderdaad de vader van DELPHINE BOËL te zijn, iets wat al jarenlang vermoed werd, in ieder geval door háár. Hij verwekte Delphine tijdens een affaire met SYBILLE DE SELYS LONGCHAMPS, inmiddels ruim vijftig jaar geleden. Met zijn bekentenis komt er nu een einde aan een saga die al sinds de jaren zestig speelt.