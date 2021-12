John Miles (72) van wereldhit Music overleden

John Miles scoorde in 1976 een wereldheit met Music. In 1982 werd het lied opnieuw een hit in Nederland. Het nummer groeide uit tot de hymne van Night of the Proms, dat in 1985 zijn eerste editie beleefde in Antwerpen. Sindsdien was hij bijna elk jaar van de partij.

Music was de enige hit van Miles in Nederland. Nadat zijn eigen hitcarrière stokte werkte hij voor veel andere artiesten. Zo was hij een tijd lang de vaste gitarist van Tina Turner en ging hij op tournee met onder anderen Joe Cocker en Stevie Wonder.

Miles was bijna vijftig jaar getrouwd met zijn vrouw Eileen en laat naast haar ook twee kinderen en kleinkinderen achter.