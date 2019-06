Jubileumeditie Lustwarande in Tilburgs sterrenbos

De Britse Sarah Lucas staat bekend om de schuine humor die uit haar beelden spreekt. Ⓒ Foto Gert-Jan van Rooij

Loop je nietsvermoedend met je hond te wandelen in Park De Oude Warande, beter bekend als het Tilburgse sterrenbos, stuit je ineens op twee reusachtige courgettes. De een van beton, de ander van goud glanzend brons. Florian en Kevin noemt de Britse kunstenares Sarah Lucas ze. Naar twee van haar ex-vriendjes. De dubbelzinnigheid van de gezonde groente is meteen duidelijk: in liefde en kunst telt ook het formaat.