Vriend verraadde Ryan Reynolds

Zo heeft hij een paar zeer 'donkere' weken achter de rug. Hij kwam er achter dat een vriend van hem, die hij al 25 jaar kent, achter zijn rug om foto's van zijn kind probeerde te verkopen aan de media. Een vriend waar hij mee op was gegroeid. "Eén van mijn beste vrienden...", zo vertelt hij aan GQ.

Zoiets had Ryan nog nooit eerder meegemaakt en het viel hem zwaar. De vriend had al vaker om geld gevraagd en gekregen. Daar is nu een eind aan gekomen.

De twee kregen direct fikse ruzie toen Ryan achter het verraad kwam. De acteur kwam tot de conclusie dat er verder nog weinig te zeggen viel. Uiteindelijk was het besluit eenvoudig, maar erg pijnlijk: "Ik heb gezegd dat ik hem niet meer wilde zien of spreken. En zo is het helaas geëindigd."